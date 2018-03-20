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Сбербанк передаст Промсвязьбанку кредитный портфель, связанный с гособоронзаказом

Экономика и бизнес
20 марта, 15:33 дата обновления: 20 марта, 15:41 UTC+3

Глава Сбербанка Герман Греф не уточнил объем кредитного портфеля

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк передаст кредитный портфель, связанный с гособоронзаказом, Промсвязьбанку (назначен опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам). Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Передавать будем, в каком объеме пока не могу сказать. Это было (решено - прим. ТАСС) сейчас на набсовете", - сказал он.

Промсвязьбанк, выбранный опорным по ГОЗ, с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора. По замыслу Минфина, банки, обслуживающие сейчас большие портфели гособоронконтрактов, будут передавать в Промсвязьбанк эти кредиты. Как сообщал ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев, передача активов будет сопровождаться передачей доли капитала банков.

Отвечая на вопрос о передаче капитала, Греф отметил, что этот вопрос находится в процессе обсуждения. "Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством РФ", - сообщил он.

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Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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Греф, Герман Оскарович
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