S&P: санкции будут сдерживать развитие банковского сектора и экономики РФ в 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Действующие и потенциальные санкции со стороны Евросоюза и США создают неопределенности развития банковского сектора России и будут оказывать негативное влияние на экономический рост страны, сообщается в прогнозе развития российского банковского сектора на 2018 год, подготовленного международным рейтинговым агентством S&P.

"В связи с сохранением геополитической напряженности, действующие и потенциальные санкции со стороны ЕС и США обуславливают дополнительную неопределенность относительно развития банковского сектора в России", - говорится в прогнозе.

Как отмечают эксперты, санкции по-прежнему будут ограничивать экономический рост в России, а также способности крупнейших банков и компаний, включенных в санкционные списки, привлекать финансирование на иностранных рынках капитала.

"Сохраняющиеся ограничения на доступ к финансированию в связи с санкциями и внутренние факторы уязвимости, вероятнее всего, существенно сократят возможности российских банков привлекать внешнее финансирование. Три года действия санкций продемонстрировали неспособность российских заемщиков быстро заместить средства, которые они ранее привлекали на рынках США и Европы, источниками на других финансовых рынках, например, в Китае", - отмечают в S&P.

По оценке экспертов, в этой ситуации заметно выросла значимость депозитов российских клиентов, но объем этих средств является недостаточным для поддержки долгосрочного роста российских банков.