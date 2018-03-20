ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Про железнодорожную часть пока не говорим об открытии раньше, там контрактом предусмотрено декабрь 2019 года. На данный момент они идут в графике", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд откроют для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

"Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками", - сообщает министерство.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Как отмечает Минтранс, планируется, что в мае обеспечат сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь.