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Управляющая компания НПФ "Будущее" подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 марта, 18:56 UTC+3

Третьими сторонами по делу выступают четыре НПФ, входящих в группу "Будущее"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания АО "Конкорд управление активами" (прежнее название EG Capital Partners), выполняющая функции доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее" Бориса Минца, подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими сторонами по делу выступают четыре негосударственных пенсионных фонда, входящих в финансовую группу "Будущее", управляющую пенсионными фондами О1 Group Минца - НПФ "Будущее", НПФ "Образование", НПФ "Социальное развитие", а также НПФ "Телеком-союз".

Иск зарегистрирован арбитражным судом Москвы 20 марта и к производству пока не принят. О других подробностях пока не сообщается.

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