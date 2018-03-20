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Власти Иркутской области нашли 16 инвесторов для новых ТОР в Саянске и Черемхове

Экономика и бизнес
20 марта, 19:05 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 20, марта. /ТАСС

Планируется создать более 2 тыс. рабочих мест

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ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области подготовили пул из 16 потенциальных резидентов для вхождения во вновь образованные территории опережающего развития (ТОР) в моногородах Саянск и Черемхово, сообщил во вторник ТАСС министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

В минувшую пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, присвоившего статус ТОР 19 российским моногородам, в том числе Саянску и Черемхову в Иркутской области.

"Министерством экономического развития Иркутской области были заключены 16 рамочных соглашений с потенциальными инвесторами о намерениях по реализации инвестиционных проектов в [новых] ТОР", - сказал он.

По словам министра, из них десять компаний готовы ко вхождению в ТОР "Черемхово". Среди них предприятия по производству мебели, хлеба и хлебобулочных изделий, окон, пиломатериалов, переработке пищевых продуктов и дикоросов, развитию беспилотной логистической и мониторинговой системы в Байкальском регионе и созданию центра профессиональной медицины.

Шесть потенциальных инвесторов ТОР "Саянск" ориентированы на строительство газоразделительного завода и завода по производству метанола, организации глубокой переработки древесины, выпуску мебели, созданию молочного цеха. Общий объем ожидаемых инвестиций по этим проектам в течение десяти лет - более 50 млрд рублей. В моногородах предполагается создать более 2 тыс. рабочих мест.

Сейчас в Иркутской области действует одна ТОР - "Усолье- Сибирское". Ее создали в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий - "Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский силикон". В усольской ТОР на данный момент зарегистрированы три резидента - компания "Смартсинтез", выпускающая дезинфицирующие средства, и машиностроительное предприятие "Усольмаш", которое занимается производством горно-обогатительного оборудования и ООО "Лайм" с производством топливных пеллет.

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