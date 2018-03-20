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Моногород Ефремов стал первой ТОР в Тульской области

Экономика и бизнес
20 марта, 21:09 UTC+3 ТУЛА

Резидентов территории опережающего развития освободят от налога на прибыль на пять лет

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ТУЛА, 20 марта. Моногород Ефремов стал первой территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Тульской области. Это позволит привлечь около 11 млрд рублей и создать порядка 1 тыс. рабочих мест, сообщил журналистам во вторник заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев.

"Постановление о создании ТОР в моногороде Ефремове подписано в правительстве РФ. Присвоение такого статуса позволит создать дополнительно более 1 тыс. рабочих мест, привлечь дополнительно свыше 11 млрд рублей инвестиций. Уже подписано три соглашения с резидентами, которые предусматривают строительство предприятия и открытие новых производств", - сказал Федорищев.

По его словам, инвесторы, которые станут резидентами ТОР, получат льготы - их освободят от налога на прибыль на пять лет, а в последующие пять лет его размер будет не выше 10%. Преференции предоставят также по налогам на имущество, отчислениям в Пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования. Планируется, что эти меры в итоге позволят увеличить доходы бюджетов всех уровней. "Дополнительные поступления планируются на уровне не менее 21 млрд рублей", - отметил Федорищев.

Ранее сообщалось, что заявка правительства Тульской области на создание ТОР в Ефремове была одобрена комиссией Минэкономразвития РФ в ноябре 2017 года. До конца 2018 года власти региона планируют организовать ТОР в моногородах Алексин, Ефремов, Белев и Суворов.

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