G20 в июле представит первые предложения по международному регулированию криптоактивов

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Финансовая "двадцатка" планирует в июле 2018 года представить первые предложения по международному регулированию сегмента криптоактивов. Об этом сообщил глава минфина Аргентины Николас Духовне.

"Мы уже в июле представим первые предложения по международным подходам регулирования криптоактивов", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее участники встречи "Большой двадцатки" сообщали, что обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка.

В итоговом коммюнике финансовой "двадцатки", которая завершилась в Буэнос-Айресе, также отмечается, что новые финансовые технологии, включая криптовалюты, могут в перспективе способствовать повышению эффективности и инклюзивности (доступности) финансовых систем и экономик.

При этом подчеркивается, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, рыночной интеграцией, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, и не имеют ключевых характеристик национальных валют (обеспеченность и единый центр эмиссии - прим. ТАСС).

В коммюнике также отмечается, что страны G20 призывают соблюдать стандарты FATF (межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в той части, в какой они применимы к криптоактивам.