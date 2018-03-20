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G20 в июле представит первые предложения по международному регулированию криптоактивов

Экономика и бизнес
20 марта, 22:30 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, марта. /ТАСС

Ранее участники встречи "Большой двадцатки" заявили об обеспокоенности рисками для глобальной финансовой стабильности, связанными с криптовалютами

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Финансовая "двадцатка" планирует в июле 2018 года представить первые предложения по международному регулированию сегмента криптоактивов. Об этом сообщил глава минфина Аргентины Николас Духовне.

"Мы уже в июле представим первые предложения по международным подходам регулирования криптоактивов", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее участники встречи "Большой двадцатки" сообщали, что обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка.

В итоговом коммюнике финансовой "двадцатки", которая завершилась в Буэнос-Айресе, также отмечается, что новые финансовые технологии, включая криптовалюты, могут в перспективе способствовать повышению эффективности и инклюзивности (доступности) финансовых систем и экономик.

При этом подчеркивается, что криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, рыночной интеграцией, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, и не имеют ключевых характеристик национальных валют (обеспеченность и единый центр эмиссии - прим. ТАСС).

В коммюнике также отмечается, что страны G20 призывают соблюдать стандарты FATF (межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в той части, в какой они применимы к криптоактивам.

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