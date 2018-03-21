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Лавров: участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ подтверждается

Экономика и бизнес
21 марта, 7:18 дата обновления: 21 марта, 7:36 UTC+3

Глава правительства Японии также примет участие в церемонии открытия перекрестного года культуры в Москве

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/.  Глава правительства Японии Синдзо Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это подтвердил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита премьер-министра Японии в Российскую Федерацию. Это будет не только двусторонний визит. Господин Абэ примет участие в качестве почетного гостя в работе ПМЭФ, а также в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии вместе с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - сказал Лавров.

"Договорились сделать все, чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях", - добавил министр.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая. Торжественная церемония открытия перекрестных годов России и Японии состоится 26 мая в Большом Театре в Москве.

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ПМЭФ-2018
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Абэ, Синдзо Лавров, Сергей Викторович
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