Лавров: участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ подтверждается

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Глава правительства Японии Синдзо Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это подтвердил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита премьер-министра Японии в Российскую Федерацию. Это будет не только двусторонний визит. Господин Абэ примет участие в качестве почетного гостя в работе ПМЭФ, а также в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии вместе с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - сказал Лавров.

"Договорились сделать все, чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях", - добавил министр.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая. Торжественная церемония открытия перекрестных годов России и Японии состоится 26 мая в Большом Театре в Москве.