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Володин предложил ввести отчетность представителей Госдумы в ЦБ перед нижней палатой

Экономика и бизнес
21 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В полномочия Думы входит утверждение и освобождение от должности членов совета директоров ЦБ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым, чтобы представители нижней палаты парламента в Центробанке отчитывались перед Госдумой о своей работе в финансовом органе.

"Было предложение, чтобы мы более активно работали по вопросам в том числе представительства Госдумы в совете директоров, Национальном [финансовом] совете Центрального банка", - отметил спикер.

"Давайте мы подумаем на этот счет с тем, чтобы представители Госдумы нам рассказывали о [своей] работе, информировали и отчитывались о том, как они представляют Госдуму в этом органе", - предложил он.

Госдума в среду проголосовала за освобождение Надежды Савинской от должности члена совета директоров Банка России. Соответствующее представление ранее направил в нижнюю палату парламента Банк России.

Согласно закону, в полномочия Госдумы входит утверждение и освобождение от должности членов совета директоров Банка России. Палата также направляет и отзывает своих представителей в Национальном финансовом совете в рамках своей квоты.

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