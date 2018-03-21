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Новикомбанк предоставил ГТЛК кредит в размере $100 млн

Экономика и бизнес
21 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и проектов компании

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Новикомбанк предоставил Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК) кредит в размере $100 млн на финансирование текущей деятельности и проектов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

"Заключение кредитного договора с Новикомбанком расширяет возможности ГТЛК по финансированию ключевых проектов компании. Совместно с нашим партнером Новикомбанком, являющимся опорным банком промышленности России, будем решать поставленные руководством страны задачи по продвижению на рынок современной отечественной техники", - заявил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее на авиасалоне МАКС-2017 Новикомбанк и ГТЛК заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность полного комплекса банковского обслуживания, в том числе оказание услуг по кредитованию и финансированию деятельности компании, направленной на развитие транспортной отрасли и транспортного машиностроения страны.

Новикомбанк входит в топ-30 крупнейших российских банков. Приоритетным направлением его деятельности является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Россия в лице Минтранса.

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