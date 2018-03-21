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Партия турецких томатов задержана при попытке ввоза через Белоруссию под видом шампиньонов

Экономика и бизнес
21 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

На продукцию не были предоставлены фитосанитарные сертификаты

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора совместно с представителями ФСБ и ФТС задержали на российско-белорусской границе два автотранспортных средства, следовавших из Республики Беларусь, в которых под видом мицелий шампиньона перевозились турецкие томаты и шампиньоны неустановленного происхождения. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"При проведении осмотра подкарантинного груза, упаковки и маркировки установлено, что в грузовых отсеках автотранспортных средств находились томаты происхождением Республика Турция, в количестве 17,29 тонны, и грибы шампиньоны неустановленного происхождения, в количестве 1,52 тонны", - сообщает ведомство.

Фитосанитарные сертификаты на указанную продукцию представлены не были. Партии указанной подкарантинной продукции общим весом 18,81 тонны будут уничтожены.

Ранее Россельхознадзор сообщал о возможности введения запрета на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства. В связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки, Россельхознадзор был вынужден запретить поставки продукции из 33 стран через Белоруссию.

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