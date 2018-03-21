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Кабмин ФРГ не комментирует призыв сенаторов в США о блокировке "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
21 марта, 14:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, марта. /ТАСС

При этом представитель минэкономики Германии повторил, что проект должен соответствовать европейскому и национальному законодательствам

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БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия не комментирует призывы американских сенаторов, требующих от министерства финансов США и Госдепартамента заблокировать реализацию "Северного потока - 2" в Европе. Как заявила в среду на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон, проект должен соответствовать нормам ЕС.

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"Мы обычно не комментируем мнения зарубежных сенаторов", - сказала она. "Позиция правительства Германии ясна, она излагалась неоднократно - это проект экономический, и он, разумеется, должен быть реализован в соответствии с европейским и национальным законодательством", - добавила представитель ведомства.

16 марта группа из 39 американских сенаторов потребовала от министерства финансов США и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета Washington Examiner, в распоряжении которой оказалось письмо, отправленное законодателями 15 марта министру финансов Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

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