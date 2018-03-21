"Новатэк" запатентовал собственную технологию сжижения природного газа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Новатэк" получил российский патент на технологию сжижения природного газа под названием "Арктический каскад", говорится в сообщении компании.

"Процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического климата", - отмечается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя предправления "Новатэка" Александра Фридмана, технология рассчитана на использование оборудования российских производителей. "Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России", - приводит его слова пресс-служба.

"Новатэк" в настоящее время производит сжиженный природный газ на заводе "Ямал СПГ". Также в планах у компании реализация другого завода на соседнем полуострове Гыдан - "Арктик СПГ - 2".