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"Новатэк" запатентовал собственную технологию сжижения природного газа

Экономика и бизнес
21 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Система носит название "Арктический каскад"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Новатэк" получил российский патент на технологию сжижения природного газа под названием "Арктический каскад", говорится в сообщении компании.

"Процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического климата", - отмечается в пресс-релизе.

По словам первого заместителя предправления "Новатэка" Александра Фридмана, технология рассчитана на использование оборудования российских производителей. "Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России", - приводит его слова пресс-служба.

"Новатэк" в настоящее время производит сжиженный природный газ на заводе "Ямал СПГ". Также в планах у компании реализация другого завода на соседнем полуострове Гыдан - "Арктик СПГ - 2".

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