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Власти Вологодской области увеличили расходы бюджета на 1,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 марта, 16:52 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В первом квартале 2018 году регион получит 386 млн рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

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ВОЛОГДА, 21 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Расходы бюджета Вологодской области в 2018 году увеличили на 1,2 млрд рублей, что стало возможным за счет безвозмездных трансфертов из федерального бюджета и остатков на счетах с прошлого года. Депутаты Вологодского Заксобрания на заседании в среду большинством голосов утвердили предложенный губернатором Олегом Кувшинниковым законопроект.

"Решение принято", - огласил результаты голосования председатель Вологодского заксобрания Андрей Луценко.

Как представила предложенные изменения заместитель губернатора области, начальник областного Департамента финансов Валентина Артамонова, в первом квартале 2018 года регион дополнительно получит 386 млн рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые в итоге возрастут до 9,165 млрд рублей. Это целевые средства на решение конкретных задач, подчеркнула Артамонова.

В частности, на дополнительное лекарственное обеспечение льготников выделили 238 млн рублей, на ежемесячные выплаты отдельным категориям семей в связи с рождением первого ребенка - почти 138 млн рублей, на ремонты медучреждений, приобретение медоборудования и санитарного автотранспорта - 170 млн рублей, на ремонт 26 школ и двух детсадов - 200 млн рублей. На завершение строительства школы в Кичменгско-Городецком районе и детсада в городе Устюжне - 50 млн рублей суммарно, на ремонт здания в Вологде под областную картинную галерею - 100 млн рублей.

Как пояснил ранее спикер регионального парламента Луценко, неизрасходованные остатки средств с прошлого года составили 798 млн рублей, в том числе поступившая в конце 2017 года из федерального бюджета дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 404 млн рублей. Вологодская область заняла тогда 17-е место, отметил Луценко.

Реструктуризация бюджетных кредитов

Депутаты утвердили также законопроект о реструктуризации бюджетных кредитов. Как сообщила Артамонова, в соответствии с соглашением с Минфином России провели реструктуризацию бюджетных кредитов области сроком на семь лет до 2024 года включительно. Бюджетный эффект от реструктуризации в 2018-2020 годах оценивают в 4 млрд рублей, эти средства учли при формировании бюджета. Их направят на инфраструктурные проекты в социальной сфере.

Сумма реструктуризированной задолженности по полученным областью бюджетным кредитам составляет 16,7 млрд рублей. "По условиям соглашения, в 2018 и 2019 годах мы должны погасить по 5% задолженности ежегодно или по 835 млн рублей, в 2020 году - 10% задолженности или 1,671 млрд, в 2021-2024 годах - по 20%, то есть по 3,342 млрд рублей ежегодно. При полном выполнении дополнительных соглашений область имеет возможность дальнейшей реструктуризации бюджетных кредитов до 2029 года", - отметила начальник департамента финансов.

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