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"Русгидро" разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Кавказа

Экономика и бизнес
21 марта, 17:43 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, марта. /ТАСС

Сроки реализации программы гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов не уточнил

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Компания "Русгидро" разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Северного Кавказа. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов журналистам во время рабочей поездки в Северную Осетию.

"У нас на выходе программа строительства малых ГЭС, в том числе будем учитывать при его формировании целесообразность строительства малых ГЭС в республике Северная Осетия - Алания", - сказал Шульгинов.

По его словам, в настоящее время необходимо пока модернизировать действующие ГЭС, и делать это вместе с работами по строительству малых гидроэлектростанций.

"Нам нужно модернизировать еще действующие ГЭС, это тоже затратная статья. Поэтому мы еще выполним модернизацию и будем в комплексе смотреть по источникам финансирования. Будем заниматься и тем и другим", - сказал он.

Сроки реализации программы гендиректор компании не уточнил.

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