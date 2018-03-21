"Русгидро" разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Компания "Русгидро" разрабатывает программу строительства малых ГЭС на горных реках Северного Кавказа. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов журналистам во время рабочей поездки в Северную Осетию.

"У нас на выходе программа строительства малых ГЭС, в том числе будем учитывать при его формировании целесообразность строительства малых ГЭС в республике Северная Осетия - Алания", - сказал Шульгинов.

По его словам, в настоящее время необходимо пока модернизировать действующие ГЭС, и делать это вместе с работами по строительству малых гидроэлектростанций.

"Нам нужно модернизировать еще действующие ГЭС, это тоже затратная статья. Поэтому мы еще выполним модернизацию и будем в комплексе смотреть по источникам финансирования. Будем заниматься и тем и другим", - сказал он.

Сроки реализации программы гендиректор компании не уточнил.