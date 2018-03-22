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РФ и КНДР подписали протокол о взаимодействии в сфере транспорта, образования и науки

Экономика и бизнес
22 марта, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В посольстве РФ отметили, что выполнение договоренностей послужит укреплению сотрудничества между странами

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия и КНДР подписали протокол о взаимодействии в сфере транспорта, образования и науки по итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло 21-22 марта в Пхеньяне. Как сообщается в четверг на сайте посольства РФ в КНДР, документ регламентирует взаимодействие стран в сфере транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и др. сферах.

"По итогам двух дней напряженной работы с корейскими коллегами подписан итоговый протокол. Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и т. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение достигнутых договоренностей и рекомендаций послужит укреплению сотрудничества между странами.

Российскую делегацию возглавлял руководитель Минвостокразвития Александр Галушка. Кроме него в состав делегации вошли представители Минэкономразвития, МИДа, Минтруда, Минобрнауки, Минтранса, МВД, Минприроды, Росрыболовства и др. ведомств и организаций.

В ходе рабочей поездки в Пхеньян Галушка также провел ряд встреч с представителями правительства КНДР - министром внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже, заместителем премьера, председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером и министром спорта Ким Ир Гуком.

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