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Сбербанк передаст "оборонные" кредиты Промсвязьбанку

Экономика и бизнес
22 марта, 10:35 UTC+3

Ранее Промсвязьбанк был назначен опорным банком обслуживания ГОЗ

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Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ и Сбербанк достигли договоренности о передаче Сбербанком портфеля кредитов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) Промсвязьбанку, который назначен опорным банком обслуживания ГОЗ. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сам факт - да [подтверждаю], о механизме еще есть разногласия. Это будет происходить в сопровождении передачи капитала, мы будем на этом настаивать. Механизм и объем капитала находятся сейчас в стадии обсуждения", - сказал он.

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