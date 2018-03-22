Сбербанк передаст "оборонные" кредиты Промсвязьбанку

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ и Сбербанк достигли договоренности о передаче Сбербанком портфеля кредитов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) Промсвязьбанку, который назначен опорным банком обслуживания ГОЗ. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сам факт - да [подтверждаю], о механизме еще есть разногласия. Это будет происходить в сопровождении передачи капитала, мы будем на этом настаивать. Механизм и объем капитала находятся сейчас в стадии обсуждения", - сказал он.