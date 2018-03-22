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Экс-гендиректор "Воентелекома" возглавил "дочку" концерна "РТИ"

Экономика и бизнес
22 марта, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что от нового директора Вячеслава Лозинского ожидают развития предприятия "в сторону увеличения спектра оказываемых услуг, появления новых заказчиков и освоения новых рынков"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вячеслав Лозинский, экс-гендиректор ОАО "Воентелеком", назначен главой ОАО "МТУ Сатурн" (входит в концерн "РТИ", проектирует и создает системы связи, управления, занимается защитой информации). Он сменил на этой должности Николая Зайцева, возглавлявшего предприятие более 20 лет говорится в пресс-релизе РТИ.

"Как руководитель "Сатурна" я планирую расширить пакет выполняемых предприятием задач для существующих и потенциальных заказчиков. Сегодня предприятие готово в полном объеме - от разработки до сдачи "под ключ" - создавать не только правительственные системы связи, но и комплексные системы безопасности, проектировать и строить узлы связи любого объема. Кроме того, мы планируем увеличить процент кооперации внутри холдинга", - сказал Лозинский.

По словам генерального директора РТИ Максима Кузюка, в управляющей компании от Лозинского ждут развития "МТУ Сатурн" в сторону увеличения спектра оказываемых услуг, появления новых заказчиков и освоения новых рынков.

Вячеслав Лозинский - в прошлом кадровый военный. Уволен в запас в 2003 году в звании "генерал-майор". Пять лет проработал на руководящих должностях в ОАО "Воентелеком", куда пришел в 2008 году в должности первого заместителя генерального директора, а затем возглавил компанию. С августа 2014 года Лозинский работал на руководящих должностях в ЗАО "АТЕКС-НПКЦ" и ЗАО "Каскад-Телеком".

Основной профиль работ ОАО "МТУ Сатурн", созданного в 1957 году, - создание комплексов слаботочных систем на гражданских, промышленных и оборонных объектах, а также на объектах специального назначения. В частности, в Москве специалисты предприятия провели монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию систем связи Кремлевского дворца съездов, Большого Кремлевского дворца, аэропорта Домодедово, телецентра "Останкино", Государственного академического Большого театра, многих линий Московского метрополитена. В конце 2017 года предприятие завершило очередной этап масштабных строительно-монтажных работ по реконструкции объектов связи Московского Кремля.

РТИ, входящий в состав АФК "Система", - крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научноисследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику.

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