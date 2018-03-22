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Медведев заявил, что все изменения в госпрограммы на 2018 год нужно внести до 1 апреля

Экономика и бизнес
22 марта, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Премьер-министр также отметил, что некоторые пилотные государственные программы были переведены на проектные методы управления, что означает привязку госрасходов к достижению конкретных целей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Все изменения в государственные программы на 2018 год необходимо внести до 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. "Несколько вопросов касаются подготовки государственных программ. Напомню, что объемы финансирования многих госпрограмм увеличились, поэтому их показатели нужно уточнить. Все изменения в государственные программы должны быть приняты до 1 апреля, как это требует от нас бюджетное законодательство. Работу нужно ускорить", - сказал он.

Медведев напомнил, что ряд госпрограмм внесены в правительство без согласований, в том числе отсутствует в ряде случае согласование с Минфином, Минэкономразвития, нет заключений Минюста. "Нужно все это устранить. Я просил бы заместителей председателя правительства провести всю необходимую работу и подготовить документы к началу следующего месяца", - добавил премьер-министр.

Медведев также отметил, что некоторые пилотные государственные программы были переведены на проектные методы управления, что означает привязку госрасходов к достижению конкретных целей. "Обращаю внимание руководителей ведомств, что все проекты и программы в составе этих пилотных госпрограмм надо тщательно проработать, это должно быть на личном контроле руководителей ведомств, все это нужно делать с координацией усилий с экономическими ведомствами - МЭР и Минфином", - указал глава кабмина.

Говоря об исполнении Федеральных целевых программ в минувшем году, Медведев отметил, что из 33 ФЦП наиболее эффективно были реализованы три такие программы. "В целом итоги исполнения ФЦП за прошлый год достаточно неплохие, приблизительно такие же, как в 2016 году. На реализацию ФЦП было направлено более 820 млрд рублей. Самыми высокоэффективными признаны три программы - по повышению безопасности дорожного движения, по развитию сельских территорий и по строительству жилья", - сказал Медведев.

По словам премьера, на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы в 2017 году было направлено почти 700 млрд рублей, в минувшем году по этой программе в строй введено несколько больше объектов капитального строительства, чем в 2016 году, "то есть в целом здесь развитие есть".

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