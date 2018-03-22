Володин: вопрос повышения НДФЛ до 15% в Госдуме не обсуждается

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вопрос о повышении налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15% в Госдуме не обсуждали. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос об инициативе повышения НДФЛ, которая, согласно публикациям СМИ, обсуждается в правительстве.

"Мы пока эту инициативу не обсуждали. К нам она не поступала. Поступит - будем обсуждать", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что правительство РФ на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждало вопрос повышения НДФЛ.

Министр финансов Антон Силуанов неоднократно заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее сообщал, что считает необходимым переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц с нулевой ставкой для населения с доходами ниже прожиточного минимума и ставкой 25% для тех, кто получает более 1 млн рублей.