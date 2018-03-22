Силуанов: "Алроса" сохранит планку по дивидендным выплатам в размере 50% от прибыли

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса", а также другие компании, которые курирует Министерство финансов России, продолжат направлять на выплату годовых дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg глава Минфина РФ, глава наблюдательного совета "Алросы" Антон Силуанов.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев отмечал, что "Алроса" сохранит дивидендную политику, направляя на выплату акционеров не более 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Дивидендная политика "Алросы" предусматривает выплату акционерам не менее 35% чистой прибыли по МСФО. С 2016 года компания начала платить дивиденды из расчета 50% чистой прибыли в соответствии с директивой правительства.

Чистая прибыль акционеров "Алросы" по МСФО снизилась в 2017 году в 1,7 раза, до 77,1 млрд рублей на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.