Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: "Алроса" сохранит планку по дивидендным выплатам в размере 50% от прибыли

Экономика и бизнес
22 марта, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Компания начала платить дивиденды из расчета 50% чистой прибыли, начиная с 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса", а также другие компании, которые курирует Министерство финансов России, продолжат направлять на выплату годовых дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg глава Минфина РФ, глава наблюдательного совета "Алросы" Антон Силуанов.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев отмечал, что "Алроса" сохранит дивидендную политику, направляя на выплату акционеров не более 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Дивидендная политика "Алросы" предусматривает выплату акционерам не менее 35% чистой прибыли по МСФО. С 2016 года компания начала платить дивиденды из расчета 50% чистой прибыли в соответствии с директивой правительства.

Чистая прибыль акционеров "Алросы" по МСФО снизилась в 2017 году в 1,7 раза, до 77,1 млрд рублей на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Силуанов, Антон Германович Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов