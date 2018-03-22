Кабмин обсудит в весеннюю сессию с парламентом большинство поручений Путина в послании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину предложения по его поручениям в послании Федеральному собранию, и обсудит большинство из них с парламентом в весеннюю сессию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с главой государства.

"В ближайшее время мы сможем представить Вам наши предложения, и мы надеемся тоже на то, что большинство решений для реализации тех задач, которые поставлены в послании, мы сможем отработать вместе с нашими парламентариями в весеннюю сессию в текущем году", - сказал Силуанов.

Министр добавил, что в настоящее время кабмин готовит предложения по реализации поручений. Среди них задачи по росту экономики темпами выше, чем мировые, и по увеличению инвестиций, по улучшению благосостояния граждан РФ, в том числе поддержка малообеспеченных, и снижение бедности в два раза.

"Какие это меры? В первую очередь, конечно, это меры и бюджетного, и налогового характера. Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий, и тем самым создав источники для инвестиций. Такие предложения у нас будут обсуждаться в ближайшее время в правительстве", - доложил Силуанов Путину.

Кроме того, по словам министра, безусловно, в рамках налоговых новаций готовятся предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, для того чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов. "И за счет этого - а это большой ресурс - мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены вами в послании", - подчеркнул глава Минфина.