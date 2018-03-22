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Компании Италии изучают возможность инвестиций в ВСМ "Москва-Казань"

Экономика и бизнес
22 марта, 16:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, марта. /ТАСС

По данным таможенного управления по ПФО, товарооборот между Татарстаном и Италией за 2017 год вырос до $323,3 млн. Экспорт из Татарстана достиг объема в $164,6 млн, импорт в республику - $158,6 млн

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КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Татарстана в четверг подписало с рядом итальянских компаний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого иностранная сторона заинтересовалась инвестициями в строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Об этом сообщил корр. ТАСС из кабинета министров Татарстана, где был подписан документ.

"Компании выразили большой интерес к промышленным предприятиям и инвестиционным проектам в нефтегазовой отрасли, химической энергетической отраслях, а также транспортной инфраструктуры. Предлагаются к сотрудничеству такие проекты, как строительство комплекса олеинов и их производных, а также по производству технических углеводов, в сфере энергетики - реконструкция Заинской ГРЭС, в сфере инфраструктуры - первая в РФ высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва-Казань" и проекты, связанные со строительством новых автомобильных дорог", - сказал директор по развитию бизнеса одной из итальянских компаний "Кодест Интернешнл" Эльшад Мамедзаде, выступая с докладом о перспективах сотрудничества Италии и Татарстана перед подписанием документа.

По его словам, речь идет о проектном финансировании на условиях возврата вложенных средств. Кроме того, итальянская сторона представила проект по строительству завода по производству меламина в республике мощностью 40 тыс. тонн в год.

Среди подписантов документа компании: "Сайпем" (компания предоставляет услуги по управлению проектами, строительству, работает в сфере бурения и береговой добычи нефти), "Кодест Интернешнл" (строительство промышленных, административных и коммерческих зданий) и экспортное кредитное агентство Италии "Саче".

По данным таможенного управления по ПФО, товарооборот между Татарстаном и Италией за 2017 год вырос на 23,4% до $323,3 млн. Экспорт из Татарстана достиг объема в $164,6 млн, импорт в республику - $158,6 млн.

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