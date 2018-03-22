ФАС и Минэнерго предложат удвоить объемы продаж газа на бирже в течение двух лет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго выступают за постепенное увеличение в два раза объемов торгов газом на бирже, соответствующие рекомендации будут подписаны в ближайшее время. Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Предположительно - около двух лет мы дадим возможность плавно увеличивать предложение на бирже как самому "Газпрому", так и независимым. Уровень надо уточнить, но более, чем в два раза", - сказал Артемьев, и пояснил, что такая позиция будет прописана в совместных рекомендациях, которые ведомства подпишут в ближайшее время.

Он также отметил, что ведомства принципиально согласовали почти все, "кроме сроков".

Такие меры, по словам Артемьева, направлены на демонополизацию рынка газа. При этом "Газпром" поддерживает такую меру, независимые компании пока сомневаются", добавил он. Глава Минэнерго Александр Новак должен встретиться с независимыми производителями, после чего рекомендации будут подписаны, указал Артемьев.

В настоящее время постановлением правительства лимит продаж газа "Газпромом" на бирже ограничен 17,5 млрд куб. м в год. Ранее также обсуждалось увеличение этого лимита до 25 млрд куб. м.

В 2017 году на бирже было реализовано 20,34 млрд куб. м газа, из которых 17,5 млрд куб. м или 86% приходится на "Газпром", остальные 2,84 млрд - на "Новатэк" (1,5 млрд), "Роснефть" - (1,1 млрд) и других участников. При этом по отношению к 2016 году "Газпром" увеличил объем реализации на 55%, а независимые - снизили почти вдвое.