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Застройщик должен завершить "Квартал Триумфальный", несмотря на разрыв контракта

Экономика и бизнес
22 марта, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Согласно прописанным в контракте условиям, столица должна была получить 120 тыс. квадратных метров жилья, однако за 15 лет инвестор не выполнил это обязательство

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Расторжение контракта между властями Москвы и компанией ЗАО "ФЦСР" о постройке 400 тыс. квадратных метров жилья на западе города не отменяет обязательств инвестора перед дольщиками жилого комплекса (ЖК) "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля"), реализуемого в рамках договора. Об этом ТАСС сообщили в Москомстройинвесте.

О расторжении инвестконтракта ранее сообщила газета "Ведомости". Издание отмечало, что освобожденный от обязательств участок могут передать под реализацию городских программ, в том числе программы реновации.

"Контракт с инвестором комплекса ЗАО "ФЦСР" расторгнут, однако обязательства перед гражданами по корпусам 18-18А инвестор обязан исполнить", - сообщили в Москомстройинвесте.

Факт расторжения инвестконтракта ТАСС подтвердили в департаменте экономической политики и развития города Москвы. "Данное решение подтверждено вступившими в законную силу судебными актами", - отметили в ведомстве.

Согласно материалам суда, контракт был заключен в 2002 году на комплексную реконструкцию жилых кварталов №1 и 2 столичного микрорайона Давыдково и прилегающей территории на улице Кременчугской в районе Фили-Давыдково для создания жилищного фонда общей жилой площадью не менее 400 тыс. квадратных метров. По условиям контракта город должен был получить 120 тыс. квадратных метров жилья, однако в течение 15 лет инвестор не выполнил это условие.

История "Кутузовской мили"

Ранее сообщалось, что ФЦСР приступил к строительству ЖК "Кутузовская миля" в рамках контракта с городом. В мае 2005 года в качестве инвестора в проект была вовлечена компания "Аванта", входящая в структуру Mirax Group (в 2004-2011 годах руководителем Mirax Group был Сергей Полонский). В 2009 году строительство объекта было заморожено из-за споров между ФЦСР и Mirax.

В сентябре 2012 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении топ-менеджеров Mirax. Позже Полонский был осужден на пять лет и освобожден в зале суда из-за истечения срока давности по делу.

На какой стадии проект сейчас

В Мосгосстройнадзоре также напомнили, что строительство жилого комплекса, переименованного в "Квартал Триумфальный", возобновили в 2016 году. В ведомстве уточнили, что уровень готовности объектов составляет 56% от объема проекта, застройщик отстает от графика на четыре- пять месяцев. Разрешение на строительство комплекса действует до конца 2018 года.

По данным надзорного органа, "Квартал Триумфальный" не относится к проблемным объектам долевого строительства. Согласно данным ведомства, застройщик объекта заключил 178 договоров долевого участия с покупателями.

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