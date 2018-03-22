Крым в перспективе двух лет сможет помочь восполнить нехватку энергомощностей на Кубани

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Энергодефицитный в настоящее время Крым в перспективе двух лет после ввода на полуострове новых генерирующих мощностей сможет поставлять недостающую электроэнергию в соседний Краснодарский край. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Сейчас в Крыму строят две крупные теплоэлектростанции (ТЭС) - в Севастополе и в Симферополе общей мощностью 940 МВт.

"В результате введения в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем генерирующей мощности полуострова составит порядка 1980 МВт без учета ветровой и солнечной генерации. Таким образом в перспективе двух лет энергодефицитный Крым станет регионом, который при необходимости сможет помочь соседнему Краснодарскому краю восполнить нехватку мощности", - сказал Черезов.

Он также отметил, что Минэнерго надеется на вывод двух ТЭС в Крыму в установленный правительством срок, несмотря на затруднения с получением разрешительной документации для газовой и электросетевой инфраструктуры крымских электростанций. "В мае 2018 года будет проведено комплексное опробование оборудования и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса мощностью 470 МВт - по одному энергоблоку по 235 МВт на Балаклавской и Таврической ТЭС, в июне 2018 года - ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса - еще 470 МВт и начало выдачи мощности электростанциями в энергосистему Крыма в объеме 940 МВт", - сказал он.

21 марта Черезов сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму, которые строит структура Ростеха - "Технопромэкспорт". По его словам, ввод вторых блоков могут перенести из-за задержки получения ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион.

Представитель "Технопромэкспорта" в свою очередь сообщил ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ.

При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику. Вторую очередь, согласно постановлению правительства, должны ввести не позднее 18 июня.

Черезов добавил, что строительство новых объектов генерации электроэнергии в Краснодарском крае поможет покрыть прогнозируемый в энергосистеме Юга России дефицит к 2023 году в объеме около 450 МВт.

"Необходимость строительства объектов генерации в Краснодарском крае обусловлена наличием дефицита активной мощности при росте потребления в энергосистеме Юга России. Так, при росте потребления до 1608 МВт в 2023 году прогнозируется дефицит в объеме порядка 450 МВт", - сказал он.