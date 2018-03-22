Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго подтвердило достижение консенсуса с ФАС по увеличению продаж газа на бирже

Экономика и бизнес
22 марта, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Министерство планирует провести совещание с заинтересованными компаниями по этому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер подтвердил, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) достигли консенсуса относительно увеличения продаж газа на бирже, однако обсуждения продолжаются. Слова первого замминистра ТАСС передали через пресс-службу Минэнерго.

"Минэнерго России совместно с ФАС России обсудили проект дорожной карты по развитию конкуренции на рынке газа. Среди согласованных шагов - принятие совместного приказа по объему торгов газом на бирже и увеличение лимита продаж газа "Газпрома" на бирже. Есть консенсус по ключевым направлениям, но стороны продолжают дискуссию в части сроков и темпов выхода на целевые показатели", - отметил Текслер.

По его словам, министерство планирует провести совещание с заинтересованными компаниями по этому вопросу.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее сообщил, что ФАС и Минэнерго выступают за постепенное увеличение объемов торгов газом на бирже вдвое. Соответствующие рекомендации будут подписаны в ближайшее время.

Он добавил, что ведомства принципиально согласовали почти все, "кроме сроков".

Такие меры, по словам Артемьева, направлены на демонополизацию рынка газа. При этом "Газпром" поддерживает такую меру, а независимые компании пока сомневаются.

Глава Минэнерго Александр Новак должен встретиться с независимыми производителями, после чего рекомендации будут подписаны, уточнил Артемьев.

В настоящее время постановлением правительства РФ лимит продаж "Газпромом" на бирже ограничен 17,5 млрд куб. м газа в год. Ранее обсуждалось увеличение этого лимита до 25 млрд куб. м.

В 2017 году на бирже было реализовано 20,34 млрд куб. м газа, из которых 17,5 млрд куб. м, или 86% приходится на "Газпром", остальное - на "Новатэк" (1,5 млрд куб. м), "Роснефть" - (1,1 млрд куб. м) и других участников. При этом по сравнению с 2016 годом "Газпром" увеличил объем реализации газа на 55%, а независимые компании - снизили почти вдвое.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич Текслер, Алексей Леонидович Новак, Александр Валентинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
4
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете
7
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов