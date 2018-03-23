Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор попросил Индию снять барьеры для российского зерна

Экономика и бизнес
23 марта, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Для экспортеров зерна в Индии действует высокая ввозная пошлина

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в выходе на мясной и молочный рынок Индии, а также в снятии барьеров для экспорта российского зерна. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи с представителями Министерства коммерции и промышленности правительства Индии.

"Был поднят важный для России вопрос по открытию индийского рынка для поставок российской животноводческой продукции, а также снятия необоснованных барьеров при экспорте зерна и продуктов его переработки, обсуждавшийся накануне заместителем министра сельского хозяйства России Евгением Громыко в Дели", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

В частности, для экспортеров зерна в Индии действует высокая ввозная пошлина. Кроме того, для поставок необходимо проводить обеззараживание метилбромидом. Однако применение метилбромида в России ограничено, поэтому российская сторона обсуждает с Индией возможность замены этого фумиганта альтернативным вариантом.

При этом российские предприятия и лаборатории "готовы к проведению ранее оговоренной инспекции и могут подтвердить соответствие всем требованиям к безопасности производимой зерновой продукции", подчеркнули в Россельхознадзоре.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что основной статьей российского аграрного экспорта является зерно. Экспортный потенциал зерна на текущий сельскохозяйственный год составляет 52-53 млн тонн. Рост экспорта зерна обусловлен рекордным урожаем зерновых в объеме 134,1 млн тонн по итогам 2017 г. Это дает России возможность вернуть утраченный ранее статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы. Прогноз по урожаю российского зерна на 2018 г. составляет 110-115 млн тонн. Таким образом, как сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия заинтересована в выходе на новые рынки и наращивании поставок по уже налаженным каналам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама