Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители вьетнамского бизнеса посетят ПМЭФ и ВЭФ

Экономика и бизнес
23 марта, 9:05 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 23, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обе страны заинтересованы в том, чтобы "наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь

© Александр Щербак/ТАСС

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. В России ожидают представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем.

"На взаимной основе будем поощрять прямые контакты между деловыми кругами России и Вьетнама, в том числе ожидаем представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что обе страны заинтересованы в том, чтобы "наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции". "Уверены, что этому будет способствовать деятельность созданной не так давно рабочей группы по приоритетным и инвестиционным проектам", - указал министр.

ПМЭФ пройдет 24-26 мая. Четвертый ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Развитие ВТС

Военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Ханоем отвечает критериям международного права, добавил Сергей Лавров.

"РФ и Вьетнам одинаково смотрят на проблемы мироустройства, выступают за уважение международного права, центральные роли ООН, коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров. Эти подходы мы проповедуем и в том, что касается ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заинтересованы, едины в том, чтобы здесь создать такую архитектуру сотрудничества, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона, - сказал российский министр. - Этим критериям в полной мере отвечает военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Вьетнамом".

"И в отношении наших связей со странами региона, в отношении подходов к коллективным действиям по формированию новой инклюзивной внеблоковой архитектуры Россия неизменно выступает за то, чтобы эти усилия опирались на центральную стимулирующую роль АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)", - подчеркнул Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2018
Страны
Россия Вьетнам
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
В Петербурге задержали водителя Hummer, подозреваемого в стрельбе по полицейским
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
7
"Вертолеты России": облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов