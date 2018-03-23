Представители вьетнамского бизнеса посетят ПМЭФ и ВЭФ

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. В России ожидают представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем.

"На взаимной основе будем поощрять прямые контакты между деловыми кругами России и Вьетнама, в том числе ожидаем представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что обе страны заинтересованы в том, чтобы "наряду с торговлей расширялись и взаимные инвестиции". "Уверены, что этому будет способствовать деятельность созданной не так давно рабочей группы по приоритетным и инвестиционным проектам", - указал министр.

ПМЭФ пройдет 24-26 мая. Четвертый ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Развитие ВТС

Военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Ханоем отвечает критериям международного права, добавил Сергей Лавров.

"РФ и Вьетнам одинаково смотрят на проблемы мироустройства, выступают за уважение международного права, центральные роли ООН, коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров. Эти подходы мы проповедуем и в том, что касается ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заинтересованы, едины в том, чтобы здесь создать такую архитектуру сотрудничества, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона, - сказал российский министр. - Этим критериям в полной мере отвечает военное и военно-техническое сотрудничество между РФ и Вьетнамом".

"И в отношении наших связей со странами региона, в отношении подходов к коллективным действиям по формированию новой инклюзивной внеблоковой архитектуры Россия неизменно выступает за то, чтобы эти усилия опирались на центральную стимулирующую роль АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)", - подчеркнул Лавров.