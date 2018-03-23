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СМИ: Израиль принял первый коммерческий лайнер, летевший через Саудовскую Аравию

Экономика и бизнес
23 марта, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что Air India планирует совершать подобные рейсы три раза в неделю

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ТАСС, 23 марта. Пассажирский самолет Boeing-787 индийской авиакомпании Air India выполнил первый за 70 лет коммерческий рейс в Израиль через воздушное пространство Саудовской Аравии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Sumaria.

По его информации, рейс AI139 пассажирской компании Air India, следовавший из Нью-Дели в Тель-Авив, совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в 22:10 по местному времени (совпадает с московским).

По сообщениям авиакомпании, Air India планирует совершать подобные рейсы три раза в неделю. Ожидается, что воздушный коридор через саудовское королевство сократит время перелета из Индии в Израиль по меньшей мере на два-три часа.

С момента образования Государства Израиль в 1948 году всего два прямых рейса совершили прямой перелет в еврейское государство через воздушное пространство Саудовской Аравии. Оба раза самолеты перевозили американских президентов: Джорджа Буша - младшего и Дональда Трампа.

Ранее 7 марта появились сообщения о том, что Саудовская Аравия разрешила авиакомпании Air India использовать воздушное пространство королевства для перелетов в Израиль. В настоящее время Саудовская Аравия и Государство Израиль не имеют дипломатических отношений.

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Персоны
Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
Страны
США Индия Израиль Саудовская Аравия
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