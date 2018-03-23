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"Транснефть" получит по мировому соглашению 1,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
23 марта, 13:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, марта. /ТАСС

Деньги выплатят за поврежденный причал в Приморске

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный суд утвердил мировое соглашение "Транснефти" с собственниками греческого танкера Delta Pioneer, в ноябре 2016 года повредившего причал в порту Приморска. В соответствии с мировым соглашением, собственники танкера должны возместить "Транснефти" $27 млн  (1,6 млрд рублей) из изначально запрашиваемых 3,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции отменить, утвердить по делу мировое соглашение", - сказал судья и добавил, что по мировому соглашению ответчик обязуется возместить убытки в размере $27 млн (1,6 млрд рублей) или €22 млн.

Вторым истцом в деле выступал Приморский торговый порт.

О подписании мирового соглашения ранее ТАСС сообщали в "Транснефти". Подробности документа не раскрывались.

"Транснефть" подала в декабре 2016 года иск против владельцев танкера на сумму 3,4 млрд рублей на основании того, что в ноябре того же года танкер Delta Pioneer (флаг Греции, порт приписки - Пирей), принадлежащий компании Pontoros Special Maritime Enterprise, при швартовке значительно повредил причал в порту Приморск.

"Транснефть - порт Приморск" включает в себя резервуарный парк, две наливные насосные станции, четыре грузовых причала общей протяженностью 1,350 тыс. метров, позволяющих принимать и обрабатывать одновременно четыре танкера дедвейтом 90-150 тыс. тонн и осадкой до 15,5 метров.

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