Росрыболовство оценило ущерб от строительства Багаевского гидроузла в 5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Строительство Багаевского узла на реке Дон в Ростовской области нанесет рыбохозяйственному комплексу ущерб на сумму 5 млрд рублей, которую потребуется потратить на компенсационные мероприятия, сообщил журналистам в пятницу в ходе совещания в Ростове-на-Дону глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы со своей стороны можем только сказать, какой ущерб это нанесет рыбохозяйственному комплексу. В денежном эквиваленте за счет необходимости воспроизводственных мероприятий, необходимости строительства обводных каналов это выливается в сумму порядка 5 млрд рублей", - сказал Шестаков.

Багаевский гидроузел планируется построить на реке Дон вблизи хутора Арпачин Ростовской области. Предполагается, что строительство гидроузла позволит решить ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на качество жизни в регионе: нехватку воды для питьевого, хозяйственного, промышленного пользования, для сельского хозяйства, рыболовства и судоходства. Вместе с тем активисты-экологи в регионе ранее выступали против реализации проекта. В частности, противники строительства утверждают, что стройка уничтожит одно из последних нерестилищ рыбы в этой зоне, а донская селедка может полностью исчезнуть из-за того, что спроектированная скорость течения не позволит вырасти малькам.

По словам Шестакова, научного подтверждения такой опасности нет. "Наука не подтверждает, что донская селедка полностью исчезнет. Да, ущерб будет нанесен, необходимо будет заниматься воспроизводственными мероприятиями в этой части. Это потребует определенных дополнительных усилий, и те средства, которые в рамках компенсации [ущерба] от строительства будут выделены, они как раз на это и пойдут", - пояснил глава Росрыболовства.

Ранее в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" один из журналистов попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на проект Багаевского гидроузла. По его словам, местные жители опасаются подтоплений прибрежных территорий после введения объекта. Глава государства сказал, что даст поручение правительству РФ проработать этот вопрос. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также поручил еще раз изучить все риски и исключить возможные негативные последствия при проектировании Багаевского гидроузла.

Зачем нужен гидроузел

Летом 2015 года на проблемном участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевской наблюдалось рекордное маловодье в 2,7 метра, возникли проблемы с судоходством. В ряде районов области из-за критической ситуации с обеспечением водоснабжения вводили режим ЧС. Проблемы с судоходством из-за маловодья возникали и в 2016 году. Предполагается, что после строительства гидроузла глубина на данном участке реки составит 4 метра - уровня, достаточного для судоходства.

В июле 2016 года проект включили в ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". В рамках проекта запланировано строительство гидроузла в составе судоходного шлюза, рыбопропускных сооружений, плотины, инженерных сооружений от затопления и подтопления территорий. Общая стоимость строительства составляет 22 млрд рублей. Строительство должны начать в 2018 году и завершить в 2020 году.