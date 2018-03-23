ФАС одобрила ходатайство X5 Retail Group о покупке "Уфимского гастронома"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о покупке 100% "Уфимского гастронома" компанией "Келвин Лимитед" (входит в структуру X5 Retail Group), говорится в сообщении ФАС.

"Мы получили согласие ФАС о возможности сделки, в случае принятия каких-либо решений сообщим об этом дополнительно" - прокомментировали ТАСС в пресс-службе X5.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group рассматривает возможность приобретения 100 магазинов сети "Уфимский гастроном", расположенных в различных населенных пунктах Республики Башкортостан, в том числе 38 в Уфе. Соответствующее ходатайство компания направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами. Выручка X5 по итогам 2017 года выросла на 25,5% по сравнению с показателем 2016 года и достигла 1 трлн 286,6 млрд рублей.