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ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году до $19 млрд

Экономика и бизнес
23 марта, 15:54 UTC+3

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также указала на обеспокоенность ЦБ в связи с усилением протекционизма в мировой торговле, "что может повлиять на глобальный экономический рост"

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ повысил прогноз оттока капитала и прироста валютных резервов. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"На всем прогнозном горизонте Россия останется чистым экспортером. Соответственно, увеличен прогноз оттока капитала и прироста валютных резервов. По капиталу - с $16 до 19 млрд, и по резервам - с $35 до 50 млрд", - сказала она.

Говоря о ситуации на глобальных рынках, Набиуллина отметила, что ЦБ наблюдает рост рисков. "В условиях высоких темпов экономического роста и низкой безработицы нормализация денежной политики в США и Еврозоне может происходить быстрее, чем сейчас ожидают участники рынков, и пересмотр ожиданий рынков может сопровождаться всплесками волатильности, как в феврале этого года, - пояснила глава Банка России. - Кроме того, нормализация политики приведет к пересмотру премий за срочность и риск, а также к возможной переоценке вверх нейтральных процентных ставок за рубежом. Это может снизить привлекательность вложений в страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия".

Привлечение "длинных" денег

Банк России, работая совместно с правительством страны над ростом инвестиций в экономику РФ и ускорением роста ВВП, будет отвечать за привлечение "длинных денег" в российскую экономику, заявила Набиуллина.

"Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще ответственные за развитие финансового рынка и выявление в стране "длинных" денег. Мы перед собой действительно ставим задачу появления в стране "длинных" денег", - сказала она.

"Низкая инфляция - это одно из условий, но этого не достаточно для того, чтобы появились "длинные" деньги, у нас должны быть институциональные инвесторы, которые заинтересованы в "длинных" инвестициях", - добавила Набиуллина, отвечая на вопрос о том, какие совместные шаги будут предприняты ЦБ совместно с правительством по ускорению экономического роста в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Глобальный рост экономики

Банк России выражает беспокойство усилением протекционизма в мировой торговле, отметила председатель ЦБ.

"Определенное беспокойство вызывает усиление протекционизма в мировой торговле, что может повлиять на глобальный экономический рост", - сказала Набиуллина.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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