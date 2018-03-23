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Минстрой предложил регионам определять сборы в компенсационный фонд для застройщиков

Экономика и бизнес
23 марта, 16:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, марта. /ТАСС

Глава ведомства Михаил Мень подчеркнул, что тариф может быть плоским или дифференцированным

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Тариф сбора в компенсационный фонд для застройщиков, привлекающих в жилищное строительство средства граждан, должен определяться регионами. При этом власти субъектов должны иметь возможность использовать как плоские тарифы, так и дифференцированные - в зависимости от благонадежности компании-застройщика, сообщил в ходе заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

В настоящий момент тариф компенсационного сбора для застройщиков определили в размере 1,2% от цены договора долевого участия. Фонд, по словам Меня, принял на себя обеспечение обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем от 600 застройщиков из 75 субъектов Российской Федерации.

"Сегодня тариф - 1,2%, этот тариф мы установили, взяв средний тариф по стране, по всем страховым компаниям. <…> Сегодня очевидно, что тариф этот экономически не обоснован, и все проблемы за счет этого тарифа не закрыть. <…> Мы считаем, что тарифорегулирование нужно отдать вам, отдать на уровень регионов, потому что невозможно сделать единый тариф для всей страны, потому что маржинальность у проектов даже в Москве и в Нижнем Новгороде - разная", - обратился он к губернаторам ПФО.

Мень также отметил, что будет наставить на праве регионов определять, будет тариф плоским или дифференцированным для различных компаний. Определять это власти региона смогут самостоятельно, учитывая опыт работы застройщика, его надежность и репутацию.

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