Меркель: ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий, но будет при этом руководствоваться правилами ВТО. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы продолжим переговоры, но будем вести их всегда на основе договоренностей, подписанных в рамках ВТО", - сказала она.

"Важно, чтобы мы соблюдали международный торговый режим", - подчеркнула Меркель.

Ранее Белый дом объявил о введении импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом из списка был исключен ряд стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.