Продажа первых пачек сигарет с цифровой маркировкой начнется в России на следующей неделе

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Виктория Андреева/. Российские покупатели смогут приобрести первые выпущенные в стране пачки сигарет с цифровой маркировкой на следующей неделе. Об этом сообщили опрошенные ТАСС участники рынка.

В ходе эксперимента, который продлится до конца 2018 году, производители будут наносить на пачку сигарет сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого будет прослеживаться путь пачки от производителя до потребителя. Таким образом контролирующие госорганы смогут получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, а также к данным о сгенерированных кодах и их передвижениях. Основной целью эксперимента является повышение прозрачности рынка и снижения доли контрафакта.

"На этой неделе табачная продукция с маркировкой была доставлена в розничные сети, участвующие в эксперименте, на следующей неделе пачки будут проведены через кассу, и в эксперименте будет реализована полная цепочка прослеживаемости от производителя до конечного потребителя", - сообщил заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетингу Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором информационной системы проекта, Реваз Юсупов.

Планируется, что первая продажа пачек с маркировкой будет осуществлена в одном магазине сети Х5 и в двух торговых точках Metro. Первыми промаркированными сигаретами, которые появятся на российских прилавках, станут L&M (производитель Philip Morris International) и Winston Compact (производитель Japan Tobacco International). Третий участник эксперимента, British American Tobacco Россия, планирует присоединиться к эксперименту позднее. Доставку в магазины производит дистрибьютор "Мегаполис".

Сигареты нового поколения

По словам вице-президента по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергея Слипченко, в эксперименте участвует фабрика "Филип Моррис Ижора" (Ленинградская область), на которой уже успешно налажено производство табачной продукции с новой маркировкой в ограниченном ассортименте. Согласно планам компании, в двадцатых числах марта в магазины крупных торговых сетей в Москве и в Санкт-Петербурге поступит первая партия сигарет L&M объемом 70 коробов. В 20-х числа марта ждет поставок сигарет с новой маркировкой и JTI. По словам вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергея Головко, новая маркировка будет нанесена на пачки одного из видов линейки Winston, а объем тестовой партии составит около 60 коробов.

Третий крупнейший производитель сигарет British American Tobacco в России также готов к участию в эксперименте. "На следующей неделе, 26 марта, фабрика выпустит ограниченную партию продукции (200 коробов) с нанесенными кодами. В розничной продаже эта продукция может появиться в апреле - мае", - рассказал руководитель BAT Россия по противодействию нелегальному обороту табачной продукции Максим Курганский.

По его словам, компания закупила и установила оборудование для нанесения и считывания кодов на одну производственную линию фабрики компании в Санкт-Петербурге и реализует проект в полном соответствии со своим планом.

Как отметили в пресс-службе сети Metro, на первых этапах сигареты с маркировкой будут продаваться в двух торговых центрах компании в Подмосковье. В свою очередь представитель Х5 отметил, что сейчас сеть тестирует движение маркированной продукции от дистрибутора на распределительный центр Х5 и от распределительного центра в магазин.

"Первые экспериментальные продажи в рознице пройдут в самое ближайшее время", - поясняет он.

Второй пошел

Первый этап эксперимента должен пройти успешно, уверены участники рынка. "Судя по скорости пилотного проекта и отсутствию сбоев, результаты первого этапа можно будет подвести досрочно", - отмечает Реваз Юсупов.

Первые результаты применения системы цифровой маркировки табачных изделий показали ее абсолютную эффективность, согласен Сергей Слипченко. "Цифровой формат кодировки, наносимой непосредственно на упаковку товара в процессе производства, позволяет прослеживать и агрегировать данные по всей цепочке поставок от производства до конечного потребителя. Эта технология проста и эффективна в использовании как для контролирующих органов, так и для всех участников рынка", - считает он.

По его мнению, внедрение системы цифровой маркировки на территории государств - членов ЕАЭС позволит создать условия для комплексного решения проблемы нелегального рынка, что приведет к увеличению доходов бюджета РФ. Еще больше повысить эффективность проекта, по его мнению, можно за счет введения поэтапной процедуры регистрации участников оборота в информационной системе.

Старт второго этапа эксперимента будет дан в июле 2018 года. На втором этапе Philip Morris International планирует увеличить объем производства и поставок табачной продукции с новой маркировкой в розницу, а также расширить круг оптовиков, дистрибуторов и торговых сетей, с которыми компания будет сотрудничать по этому вопросу, отмечает Сергей Слипченко.

JTI также намерен начать выпуск большего количества промаркированной продукции во втором квартале 2018 года, чтобы запустить ее в розничную продажу после 1 июля, соглашается Сергей Головко.

По данным Центра развития перспективных технологий, в дальнейшем в проекте примут участие розничные сети "Дикси" и "Лента", и дистрибьютор ГК "СНС". Комментариями указанных сетей ТАСС пока не располагает. Вхождение компании- импортеров ожидается во второй половине 2018 года.

По данным источника ТАСС на рынке, широкое развертывание проекта планируется в 2019 году и коснется не только отдельных регионов, а в целом всей табачной отрасли. "На данном этапе данный проект относится только к производителям, для нас как для продавцов ничего в данный момент не меняется", - уверен источник.