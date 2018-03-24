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Россия готовит план визитов в Японию бизнес-миссий по производительности труда

Экономика и бизнес
24 марта, 9:47 UTC+3 ОСАКА /Япония/ 24, марта. /ТАСС

По словам министра, Москва и Токио работают "над новыми измерениями плана сотрудничества, например, интегрируя в него российско-японскую повестку в области цифровой экономики"

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ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия занимается подготовкой плана визитов бизнес-миссий в Японию и проведения других мероприятий с целью развития сотрудничества в области повышения производительности труда на 2018-2019 годы. Об этом заявил в субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на российско-японском симпозиуме по подготовке кадров для производства.

"Мы продолжаем эффективно двигаться в деле реализации плана сотрудничества, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мы постепенно двигаемся от простой торговли к комплексным долгосрочным проектам и сотрудничеству, в том числе в области образования и культуры. Также мы видим, что все больше японского бизнеса приходит на российский рынок в различные сферы", - сказал он.

По его словам, Москва и Токио работают "над новыми измерениями плана сотрудничества, например, интегрируя в него российско-японскую повестку в области цифровой экономики". "Другая важная сфера сотрудничества - повышение производительности труда. В феврале в Токио и Нагое прошла первая бизнес-миссия по этой теме. Это было первое подобное мероприятие, и сейчас мы готовим план визитов, бизнес-миссий и семинаров на 2018-2019 годы", - добавил министр.

В Осаке проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В нем принимают участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, а также представители более 10 университетов обоих стран, включая Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Кинки.

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Персоны
Абэ, Синдзо Голодец, Ольга Юрьевна Орешкин, Максим Станиславович
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