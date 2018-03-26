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Посол Польши в РФ: Варшава намерена заменить российский газ импортом из Норвегии и США

Экономика и бизнес
26 марта, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам Влодзимежа Марчиняка, польская сторона стремится обрести независимость от российских поставок

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Польша планирует заменить российский газ за счет импорта топлива из Норвегии или США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

Интервью

Влодзимеж Марчиняк

Посол Польши в РФ: Варшава планирует заменить российский газ импортом из Норвегии и США

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"Мы стремимся к диверсификации источников, у нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России, но направления нашей политики диверсификации публично заявлены, - сказал он. - Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе - импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков".

"У нас есть возможности получать объемы сжиженного газа, достаточные для обеспечения Польши и региона", - добавил польский посол.

По словам Марчиняка, "вопрос не в том, чтобы отказаться от поставок газа из России, а в том, чтобы от них не зависеть". Он отметил, что Польша уже строит газопровод из Норвегии, а в случае высокой цены сжиженного газа из США, может закупать его и у других поставщиков.

Поставки российского газа в Польшу осуществляются на основании долгосрочного договора, который будет действовать до 2022 года. Неоднократно озвучивалась также возможность перейти на краткосрочные контракты.

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