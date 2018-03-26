В "Алросе" утвердили список кандидатов в новый состав набсовета

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" на заседании 21 марта утвердил список кандидатов в новый состав, говорится в сообщении компании.

В список вошли номинированные правительством заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, а также гендиректор "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов.

Также среди кандидатов нынешние члены совета: президент "Алроса" Сергей Иванов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков и председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.