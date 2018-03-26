Логистический оператор получил оборудование Ростеха для маркировки производства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Логистический оператор цепочки фармацевтической продукции "Сантэнс Сервис" получил первый комплект оборудования для маркировки товаров, разработанное на мощностях Ростеха по программе локализации единого оператора системы маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"В настоящий момент началась отгрузка по ранее полученным заказам - логистическая группа "Сантэнс Сервис" получила первый комплект оборудования для агрегации. Также заключено предварительное соглашение о поставке "Сантэнс Сервис" до 1 октября 2018 года еще 13 комплектов",- заявили в пресс-службе.

По информации ЦРПТ, группа приобрела полуавтоматическую станцию агрегации Линия-S. В "Сантэнс Сервис" подчеркнули важность универсальности полученного оборудования. "Возможность использования трех вариантов сканирования на единой установке (включая ручной сканер) - основное преимущество выбранного решения. Кроме того, существенным фактором является обеспечение технического обслуживания оборудования в формате 24/7 и наличие комплектующих в России", - сказала вице-президент группы "Сантэнс Сервис" Светлана Курашева.

В свою очередь, глава ЦРПТ Михаил Дубин в качестве преимуществ оборудования Ростеха перед зарубежными аналогами назвал существенное сокращение временных затрат на его внедрение в производственный ландшафт, сжатые сроки поставки, а также стоимость комплектов на 20-30% ниже иностранных.

По словам индустриального директора электронного кластера Ростеха Сергея Куликова, технологические возможности компании позволяют обеспечить поставщиков не только фармпродукции, но и других товаров, маркировка которых предусмотрена законом или планируется в ближайшей перспективе.

Согласно программе по локализации оборудования, утвержденной совместно с Минпромторгом РФ и Росздравнадзором, до конца 2018 года планируется поставить на рынок не менее 200 комплектов оборудования для сериализации и агрегации.

О системе маркировки

Пилотный проект по внедрению системы маркировки фармацевтической продукции стартовал с января 2017 года, с 2018 были начат эксперимент по маркировке табака.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.