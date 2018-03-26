Глава МВФ предложила странам зоны евро создать специальный антикризисный фонд

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает странам зоны евро создать специальный фонд, в котором будут аккумулироваться средства "на черный день", чтобы государства имели возможность смягчать последствия экономических спадов в будущем.

Об этом заявила в понедельник во время выступления в Берлине директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"МВФ давно уже выступает за создание центральных налогово-бюджетных институтов. Сегодня мы публикуем доклад, в котором описываем, как это может работать. В нем предлагается создания "фонда на черный день", в который государства [зоны евро] ежегодно делают взносы, чтобы наращивать активы в хорошие времена. Затем в зависимости от глубины [экономического] спада страны будут получать отчисления, которые должны будут помочь им покрыть дефицит бюджета", - приводится ее речь на сайте МВФ.

"В исключительных случаях фонд также получит возможность привлекать заемные средства, однако любые займы будут погашаться будущими взносами стран-участниц", - добавила директор-распорядитель МВФ.

Вопрос о масштабной реформе зоны евро в настоящее время активно обсуждается в ЕС. Так, в середине марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр и его германский коллега Олаф Шольц заявили о том, что Париж и Берлин вплотную приблизились к согласию по этому вопросу. Речь идет о пакете договоров, которые будут иметь "серьезные политические, финансовые и экономические последствия". "Цель - добиться единого глобального франко-германского плана для зоны евро до заседания совета ЕС в июне", - отметил тогда Ле Мэр.