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Эксперт: гранты, инвестиции и финансовый рынок нужны для коммерциализации инноваций в РФ

Экономика и бизнес
26 марта, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел Теплухин считает, что в стране отсутствуют все три элемента, необходимых для успешного развития инновационных проектов

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Система грантов, каналы сбора публичных денег и финансовый рынок необходимы для коммерциализации исследовательских и инновационных проектов в России, рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел Теплухин.

Интервью

Павел Теплухин

Павел Теплухин: в РФ прекрасно умеют создать продукт, но гораздо хуже умеют его продавать

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"[Американский предприниматель] Илон Маск, каким мы его знаем, появился, потому что уже был фондовый рынок, через который он собирает деньги. В экосистеме должны быть три главные вещи. Первое - система грантов, которая поддерживает ранние стадии исследований, второе - каналы сбора публичных денег, третье - финансовый рынок, ожидающий возврата на свои инвестиции. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего", - объяснил Теплухин, отвечая на вопрос о том, что необходимо для успешного развития инновационных проектов в России.

Он считает, что выход из этой ситуации - в изменении среды.

"Вы обращали внимание, что добрая половина учредителей криптовалют - наши соотечественники? Но они создали их в других средах, хотя в германской, французской или в американской среде точно так же отрицают криптовалюты, как в российской. Никто не думает о том, что многие криптовалюты являются российским изобретением", - сказал эксперт.

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