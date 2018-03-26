Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предложения ФАС использовать рейтинги для работы банков не касаются вкладов физлиц

Экономика и бизнес
26 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В пресс-службе ФАС также отметили, что предложения ведомства включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в узких сферах правоотношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ФАС России не направляла в Центральный Банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения, речь идет о деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Такое разъяснение было опубликовано на сайте ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

Ранее в понедельник заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева рассказала в интервью "Известиям", что ведомство предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов и таким образом оценивать устойчивость банков не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга. От него будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии. По данным издания, такой подход может может сместить центр принятия решений из ЦБ к аккредитованным рейтинговым агентствам.

"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации указа президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции". В рамках подготовки соответствующих мероприятий ФАС России не направляла в Центральный Банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения", - заявил Кашеваров.

В пресс-службе ФАС пояснили, что инициатива ФАС России по использованию кредитных рейтингов касается сфер деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Также предложения ведомства включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений, в частности, выдачи банковских гарантий для целей налогообложения и проведения таможенных операций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама