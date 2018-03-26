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Mercedes отзывает в РФ 4,4 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
26 марта, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

На транспортных средствах будет выполнена проверка и доработка рулевой колонки

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© AP Photo/Kamran Jebreili

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - объявил еще один отзыв автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат 4,42 тыс. авто С и GLC классов, которые были реализованы с 2013 года по 2017 год, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", - отмечается в сообщении.

На данных транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

С начала 2018 года это уже четвертая отзывная кампания Mercedes, связанная с проблемами с подушками безопасности. Так, 23 января было объявлено об отзыве 6,6 тыс. автомобилей А, В, С, CLA, GLA, GLC-классов, 14 февраля под отзыв попали 1,5 тыс. авто V-класса, а 22 марта стало известно об отзыве более 12 тыс. авто С, Е- и GLK классов.

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