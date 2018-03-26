"Русгидро" оценивает инвестиции в модернизацию теплостанций в ДФО в 300-350 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" планирует модернизировать в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой правительством, порядка 1,3 ГВт мощностей на Дальнем Востоке. Компания оценивает инвестиции в этот проект на уровне 300-350 млрд рублей, сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции.

"По предварительным оценкам нашим, компании, объем модернизируемой и замещаемой мощности в ДФО составляет порядка 1,3 ГВт - это не более 3,5% от всего объема заявленной программы. Но минимально необходимый объем инвестиций на модернизацию тепловой генерации составляет порядка 300-350 млрд рублей с реализацией проектов в течение 5-10 лет", - сказал он.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что этот объем инвестиций не планируется на данный момент включать в инвестиционную программу группы.

"Это не средства, которые мы хотим включить в инвестиционную программу группы на данный момент времени, а лишь та сумма инвестиций, которая может быть направлена на реализацию проектов, в том числе с учетом механизма надбавки в случае принятия конкретных титулов, точек реализации конкретной программы", - сказал представитель компании.

Индивидуальный подход

Он добавил, что "Русгидро" считает целесообразным выработать индивидуальный для Дальнего Востока подход для отбора проектов для реализации в рамках новой программы модернизации энергомощностей с учетом отсутствия конкурентного рынка мощности в регионе.

"Учитывая отсутствие на Дальнем Востоке конкуренции среди производителей, по крайней мере в текущем разрезе, целесообразна выработка отдельного подхода к реализации программы модернизации в регионе - замене конкурентного отбора с утверждением перечня модернизируемых и замещаемых проектов. По аналогии с механизмом ДПМ (договор о предоставлении мощности, предусматривающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью) в классическом отображении", - сказал он.

Источники финансирования

Топ-менеджер компании напомнил, что компания считает, что источником финансирования программы модернизации энергомощностей на Дальнем Востоке могут стать средства, высвобождающиеся на рынке в результате завершения программы ДПМ, а также дополнительная надбавка на мощность в первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовой зонах.

В настоящее время в этих регионах действует специальная надбавка для оптовых потребителей электроэнергии, которая позволяет применять на Дальнем Востоке механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийкими ценами.

"Дополнительная часть данной надбавки (на выравнивание тарифов) может относиться к новым объектам строительства, которые одобряются по специальному механизму. Включая надбавку по ДФО должны выделяться средства, высвобождаемые после подходящей к завершению предыдущей программы ДПМ", - сказал он.

О программе

Программа ДПМ завершила свою работу в 2017 году. Сейчас Минэнерго направило в правительство РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей. Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко отметил, что эта сумма рассчитана из объема инвестиций в модернизацию энергомощностей и нормы доходности для инвесторов. До 1 мая Минэнерго должно представить в правительство доклад с проектами нормативно-правовых актов, которые необходимо принять для старта новой программы модернизации энергомощностей.

Минэнерго пока не предоставило критерии отбора проектов для включения в новую программу модернизации. Пока обсуждается несколько вариантов, в том числе предложенный Минэнерго отбор по размеру инвестиций в проект и предложенный Минэкономразвития конкурс по доходности, отмечал Кравченко.

В ноябре прошлого года в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Отмечалось, что модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей.