ЦБ: ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2017 году составил 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Предварительный ущерб от деятельности организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, по итогам 2017 года составил около 1 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"В 2017 году Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 млрд руб. В 2016 году было выявлено 180 таких организаций, в 2015 году - 200 таких организаций", - сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Банк России сообщал, что по итогам 2016 года, по предварительным оценкам, ущерб составил около 2 млрд рублей, в 2015 году - около 5,5 млрд рублей.

С 2014 года ЦБ выявляет мошенников, специализирующихся на незаконном привлечении средств населения. Информация о таких структурах направляется в правоохранительные органы.

Уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид была введена в мае 2016 года. Признанные виновными по этой статье могут быть приговорены к штрафу до 1,5 млн рублей или лишению свободы на срок до шести лет.