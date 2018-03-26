Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины расширила пошлины на импорт аммиачной селитры (нитрата амония) из России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли страны (МЭРТ).

"Отныне, антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 42,96%, - говорится в сообщении. - Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений".

Решение вступает в силу после публикации его в украинской газете "Правительственный курьер".

В настоящее время в отношении импорта российских товаров действуют 12 защитных торговых мер: десять антидемпинговых, одна компенсационная и одна специальная. "Кроме того, проводится три процедуры расследования по демпинговому импорту минудобрений происхождением из РФ (карбамидно-формальдегидная продукция, нитрат аммония, серная кислота и олеум)", - добавили в пресс-службе МЭРТ.

15 марта кабмин Украины принял решение о вводе временного эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Инициатором решения выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В минувшем году Украина уже вводила антидемпинговые пошлины на российские минеральные удобрения, однако, Аваков утверждает, что российские производители якобы поставляют свою продукцию в страну под другими кодами, уклоняясь от уплаты пошлин.