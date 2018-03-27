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Трамп: США ведут торговые переговоры со многими странами, и в итоге "все будут счастливы"

Экономика и бизнес
27 марта, 4:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов в начале марта объявил о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время ведут торговые переговоры со многими государствами, по итогам которых "все будут счастливы". Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Торговые переговоры ведутся с многочисленными странами, которые долгие годы нечестно поступали с США. В конце концов все будут счастливы!" - заверил он.

Трамп объявил 8 марта о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США, которые вступили в силу 23 марта. Ранее Вашингтон постановил освободить от таможенных сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Выступая в четверг на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о решении "повременить с введением пошлин" против еще нескольких стран, с которыми продолжаются консультации. По его словам, это государства Евросоюза, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея. Наряду с Канадой и Мексикой они в виде исключения внесены в белый список, но только временно.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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США Канада Мексика Бразилия Австралия Аргентина Республика Корея
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