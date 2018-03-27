Трамп: США ведут торговые переговоры со многими странами, и в итоге "все будут счастливы"

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время ведут торговые переговоры со многими государствами, по итогам которых "все будут счастливы". Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Торговые переговоры ведутся с многочисленными странами, которые долгие годы нечестно поступали с США. В конце концов все будут счастливы!" - заверил он.

Trade talks going on with numerous countries that, for many years, have not treated the United States fairly. In the end, all will be happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 March 2018

Трамп объявил 8 марта о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США, которые вступили в силу 23 марта. Ранее Вашингтон постановил освободить от таможенных сборов продукцию Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Выступая в четверг на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о решении "повременить с введением пошлин" против еще нескольких стран, с которыми продолжаются консультации. По его словам, это государства Евросоюза, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея. Наряду с Канадой и Мексикой они в виде исключения внесены в белый список, но только временно.