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Россельхознадзор в течение недели рассмотрит вопрос о поставках томатов из Турции

Экономика и бизнес
27 марта, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Со следующей недели ведомство готово начать инспекцию турецких предприятий, которые производят томаты

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор на этой неделе рассмотрит вопрос о поставках томатов с некоторых турецких предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В течение текущей недели дополнительно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с турецких предприятий, входящих в перечень, предоставленный Национальной организацией по карантину и защите растений Турецкой Республики (далее - НОКЗР) российской стороне, и проинспектированных Россельхознадзором", - сообщает ведомство.

Россельхознадзор готов со следующей недели начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции. Сейчас с этой целью Россельхознадзор ведет переговоры с НОКЗР Турции.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции, включая томаты. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года Россия разрешила ввоз томатов из Турции. Сейчас право на поставки томатов в Россию имеют 12 турецких поставщиков.

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